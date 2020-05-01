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После летнего спада заражения коронавирусом инфекция может вернуться осенью, что спровоцирует новую заболевания в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что при жаркой погоде число заражений с высокой долей вероятности пойдет на спад. Однако с наступлением холодов инфекция может спровоцировать новую вспышку заболеваемости.

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в Роспотребнадзоре.

Также отмечается, что вакцинация от сезонного гриппа или пневмококковой инфекции не снижает заболеваемость от нового коронавируса Covid-19. Кроме того, следует отложить плановую вакцинацию, поскольку есть риск заразиться коронавирусом в поликлинике, где делают прививки.

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