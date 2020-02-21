Жителей России пугает обострение борьбы за власть, передел собственности, потеря авторитета страны, которые могут произойти в случае ухода Владимира Путина с поста президента. Об этом со ссылкой на доклад Центра политической конъюнктуры сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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По данным авторов исследования «Уйти нельзя остаться», вероятный уход Владимира Путина со своего поста и из власти в целом актуализировал вопрос об отношении к этому событию россиян, так как президент России стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой.

Все страхи, которые озвучили участники исследования в четырех фокус-группах в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске, были разделены экспертами на три категории. И наиболее острыми стали боязнь борьбы между различными политическими силами, нового передела собственности, снижения социальных обязательств государства, прекращение национальных проектов, а также потеря авторитета России на мировой арене.

К рискам и страхам средней выраженности эксперты отнесли обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений, в том числе и на Северном Кавказе.

В качестве периферийных страхов в исследовании упомянуты ухудшение экономической ситуации в стране, снижение обороноспособности, возвращение к власти олигархов и возможная война со странами НАТО.

«Рамблер» писал, что ранее президент России в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о необходимости бороться с бедностью и анонсировал ряд мер по повышению рождаемости в стране.

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