Чаще всего россияне забывали в поездах одежду и планшеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД).

Также среди оставленных в вагонах предметов бортпроводники обнаруживали телефоны, часы, наушники, зарядки и различные документы.

Кроме того, в сообщении ФПК говорится, что иногда пассажиры забывали в поездах необычные вещи. Среди них, например, оказались эспандер, военный шлем, палки для скандинавской ходьбы, детский самокат и фигурка садового гнома.

О находках стало известно благодаря сервису поиска забытых вещей, который начал работать 1 марта 2019 года. Отмечается, что с помощью него за год было найдено около 15 тысяч предметов, из которых примерно четыре тысячи уже возвращены владельцам.

«Многие пассажиры, оставляя отзывы о работе сервиса, отмечают понятный интерфейс и оперативность в обработке заявок. Обратная связь позволяет Федеральной пассажирской компании делать ресурс еще удобнее», — отметили в ФПК.

Ранее, в январе эксперты Администрации транспортной безопасности США перечислили самые странные вещи, которые были изъяты у туристов в аэропортах за минувший год. Так, например, в аэропорту Сан-Хосе в штате Калифорния у пассажира обнаружили три самурайских меча разной длины, у вылетающего из Анкориджа — сигнальные ракеты.

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