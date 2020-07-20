Деноминация может подорвать доверие россиян к рублю и проводится, как правило, в тех государствах, где процветает нищета и рецессия. Такую точку зрения высказал журналист Семен Новопрудский, сообщает BFM.ru.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз. Причиной такого шага известный российский аналитик назвал стремительное увеличение в стране количества наличных денег, а также активное переориентирование организаций в целях выживания на серые схемы расчетов. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключила проведение деноминации.

По словам Новопрудского, денежная реформа — последнее, что хотели бы получить россияне, указав на то, что граждане «измучены» падением доходов и режимом самоизоляции.

Эксперт отметил, что доверие жителей страны к рублю и относительная предсказуемость колебаний курса — одно из главных и редких достижений монетарных властей. «Так что тут должен действовать классический принцип «работает — не трогай». Никаких объективных экономических оснований для деноминации рубля нет», — поделился своим мнением журналист.

Новопрудский подчеркнул, что любая денежная реформа не просто подрывает доверие людей к национальной валюте, но еще и всегда свидетельствует о глубоком неблагополучии в экономике.

«Обычно деноминация ходит рука об руку с нищетой и рецессией. Хотите как в Зимбабве?» — резюмировал он.