Главный режиссер петербургского «Мюзик-Холла» Лев Рахлин рассказал, как попрощался с актрисой Мариной Макаровой. Об этом сообщает Пятый канал.

Режиссер признался, что артистка позвонила ему из московской клиники за пять дней до смерти. Он понял, что это — прощание.

«Разговор-прощание был. Сказал ей, что мы все молимся. Она: «Я буду молиться за всех вас». Вот её последние слова», — поведал Рахлин.

Режиссер добавил, что актрису перевезли в столицу из Костромы благодаря священнику.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Марина Макарова скончалась на 46-м году жизни из-за рака желудка в последней стадии.

Актриса стала известна после ролей в сериалах» Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный», «Фаворский». Несколько лет Марина играла в одной из самых известных постановок Льва Рахлина — спектакле «Кыся».

О дате и точном месте похорон Марины Макаровой пока не известно. По словам режиссера Рахлина, церемония состоится в Костроме.