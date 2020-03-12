Скончавшийся в медцентре в Коммунарке мужчина умер не из-за коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия -1» заявил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.

«Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз», — сказал Тюрин, его слова приводит ТАСС.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в медицинском центре, куда доставляют больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер 75-летний мужчина. В середине февраля он вернулся из Италии и якобы был госпитализирован с пневмонией.

Замглавврача медцентра в Коммунарке подчеркнул, что у пациента не было ни пневмонии, ни другого инфекционного диагноза.

«Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения не имеет к инфекционному заболеванию вообще», — объяснил Тюрин.

Как сообщал «Рамблер», в России подтверждены 28 случаев заражения коронавирусом, 16 из них в Москве. Один из пациентов больницы в Коммунарке находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

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