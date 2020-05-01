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Особняк российской телеведущей Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка куплен в кредит до 2046 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как писал «Рамблер», ранее в Сети была распространена информация, что у Елены Малышевой есть жилой дом в пригороде Нью-Йорка стоимостью 6,5 млн долларов и две квартиры в Манхэттене. Эти данные вызвали волну критики в адрес телеведущей.

По информации Telegram-канала Mash, Елена Малышева еще в 2016 году взяла в кредит 2,1 млн долларов, чтобы купить дом в США, стоимостью 6 млн долларов.

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При этом у Малышевой сразу шесть компаний, которые приносят ей доход, в том числе и медпортал «Здоровье. Инфо», дающий 15,5 млн в год чистой прибыли, утверждает канал.

Mash также напомнил, что телеведущая — совладелица продакшена «ПМ Партнеры», который выпускает популярную программу «Жить Здорово». А на Первом канале, где выходит передача, Малышева не получает гонорары за продакшен уже год, и сумма долга составляет 150 миллионов рублей.

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