Большинство бывших глав регионов заранее позаботились о своих пенсиях, приняв соответствующие постановления будучи еще во власти. Средний размер их пенсий со всеми надбавками сейчас составляет в примерно 200 тысяч рублей.

Бывший губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт «на старость» подписал для себя постановление, согласно которому ему полагается 397 тысяч рублей ежемесячно, пишет портал «Свободная пресса». Его коллега из Ростовской области Владимир Чуб, руководивший регионом с 1991 по 2010 год, к обычной выплате пенсионера получает «губернаторскую надбавку» в 200 тысяч рублей.

Еще один отставной губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получает пенсию по старости в 30 тысяч рублей плюс надбавку в 79,7 тысяч рублей за звание «народного губернатора». Кроме того, за звание почетного гражданина области и таких же званий из 12 городов Тулееву положена выплата в 190 тысяч рублей.

Экс-глава Самарской области Николай Меркушкин получает 23 тысячи рублей обычной пенсии и 129 тысяч — надбавки за руководство регионом.

Кроме того, все главы регионов, ушедшие в отставку могут иметь охрану, автомобиль, а также лечение за государственный счет.

Ранее URA.RU писало, где лечатся главы регионов. Как выяснилось, чаще всего они выбирают региональные клиники. где есть хорошее оборудование и врачи.

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