С 1 августа Турция начнет принимать российских туристов. Власти страны обещают, что для безопасного отдыха в период распространения пандемии предпринимаются все необходимые меры. Между тем вчера в Турции было выявлено 919 новых случаев COVID-19. О том, как могут для россиян выглядеть каникулы в этой стране, мы поговорили с главным редактором «-Турция» Яшаром Ниязбаевым.

«Наверное, одно из наиболее положительных решений, которое было принято турецкими властями, это то, что туристам из России не нужно предъявлять справки с отрицательным тестом на коронавирус, — говорит Яшар Ниязбаев. – Для поездки также не нужна виза. Еще один важный момент заключается в том, что хотя Турция перенесла туристический сезон на более поздний срок на фоне пандемии, она все равно продолжала готовиться к нему на протяжении нескольких месяцев. Только теперь она учитывала все необычные условия, в которых мы оказались из-за коронавируса».

По словам нашего собеседника, всех работников отелей обязали постоянно носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию, а также следить за тем, чтобы ее сохраняли остальные. Такая мера будет применяться не только в помещениях, но и на пляжах. Шезлонги расставлены так, чтобы между отдыхающими сохранялось определенное расстояние.

«С того момента, как вы прилетаете в Турцию и заезжаете в свой отель, до тех пор, пока вы не покинете страну, все ограничительные меры будут тщательно контролироваться, — рассказывает Яшар Ниязбаев. – Все министерства в Турции, которые так или иначе связаны с туризмом, следят за соблюдением правил безопасности».

Министерство туризма Турции собирается отправлять по отелям «инспекторов под прикрытием» для проверки стандартов гигиены и безопасности в рамках своей новой программы «Сертификат здорового туризма». Эту программу в Турции ввели в мае, чтобы обеспечить безопасность туристов и сотрудников, а также вытащить из кризиса турбизнес, пострадавший из-за пандемии. Снижение валютных поступлений от интуристов оценивается в 60-70% в этом году, а доход от внутреннего туризма упал вдвое.

Под видом гостей тайные проверяющие будут посещать гостиничные рестораны, а также изучат самый широкий спектр деталей от дезинфекции бассейнов до чистоты столовых приборов – насколько они соответствуют требованиям в условиях пандемии COVID-19. Если отель будет уличен в несоответствии этим требованиям, то у него могут отобрать «сертификат о здоровом туризме».

Впрочем, такие проверки будут не таким уж частым явлением – «инспекторы под прикрытием» будут направляться по отелям каждые два месяца, тогда как официальная проверка будет проводиться ежемесячно. Увы, печальный опыт российских курортов, где многие правила не соблюдются, а отдыхающие ведут себя беспечно, показал: красивая теория часто бывает далека от практики.

В подельник, 27 июля, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что во время полета в Турцию туристам придется заполнить специальную анкету, включающую личные и контактные данные, номер кресла, место и адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.

Помимо этого, до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Путешественника не пропустят на борт самолета, если у него будут выявлены симптомы COVID-19. Ему предложат пройти бесплатный ПЦР-тест.

В случае подтверждения у пассажира определенного рейса коронавируса информацию о контактных лицах, находившихся с ним в самолете (их личные и контактные данные) передадут в Управление здравоохранения Турции. Однако, если об инфицировании станет известно только после перелета, контактировавших с больным найдут по их анкетам. И им придется пройти двухнедельный карантин.

Проверка температуры клиентов предписана и в отелях. От отдыхающих требуют соблюдать дистанцирование на ресепшн.

Стаканы в гостиничных номерах теперь будут одноразовыми, и комнаты будут дезинфицироваться после выезда клиента из отеля. Такие предметы, как телевизионный пульт дистанционного управления, будут упакованы в одноразовые пакеты.

Ограничения введены и на количество людей, которым разрешено посещать бассейны и пляжи – в зависимости от размера объекта. Персоналу отеля предписано регулярно предупреждать клиентов о необходимости поддерживать дистанцию ​​даже на море.

Определенные изменения на фоне вируса претерпела и работа заведений общепита. Многие рестораны и кафе в целях безопасности перешли на одноразовую посуду. Столы в заведениях будут расставлены подальше друг от друга. И отдыхающим больше не будет позволено брать еду с открытого шведского стола. Вместо этого еду будет подавать персонал ресторана.

«Ожидается, что к тому времени, когда туристы из России полетят в Турцию, ситуация с пандемией еще больше нормализуется, — отмечает Яшар Ниязбаев. – Потому что по цифрам, которые мы сегодня видим, идет постоянное снижение не только новых заражений, но и смертельных случаев».

Яшар Ниязбаев отметил, что в настоящее время все ограничения на перемещения на Турции сняты. При этом полиция и другие надзорные органы по сей день следят за соблюдением гражданами социальной дистанции. Кроме того, практически во всех турецких городах ношение масок обязательно даже на улице.

«Для нарушителей общественной безопасности в условиях пандемии предусмотрены штрафы, — продолжает эксперт. – При этом его может выписать не только полицейский. Гражданина, нарушающего карантинные меры, могут также отследить по камерам наблюдения. Размер штрафа внушительный: в переводе на российские деньги он составляет примерно 30 тысяч рублей».

В этой связи возникает своевременный вопрос: будут ли штрафы распространяться на иностранных туристов? Эксперт подчеркнул, что Турция относится ко всем приезжим очень благосклонно и доброжелательно, поэтому, если сотрудники правоохранительных органов встретят на улице туриста без маски, они подойдут к нему и сделают предупреждение.

«Я думаю, что полицейские настроены к иностранцам намного лояльнее, чем к гражданам Турции, — говорит Яшар Ниязбаев. – Возможно, это будет зависеть от того, как часто тот или иной человек будет нарушать новые правила. При этом я также уверен, что, если российский турист увидит, что на улицах все ходят в масках, то он вряд ли будет игнорировать эти ограничительные меры. Другое дело, как они будут соблюдаться в отелях, пока не понятно. Согласитесь, ходить в маске на отдыхе — не самое приятное занятие».

Между тем, по данным на 27 июля в Турции за сутки было зафиксировано 919 новых случаев COVID-19, за это же время количество выздоровевших составило 982 человека. Всего в стране зарегистрировано более 227 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, число смертей от этой болезни составило 5630.

Многих путешественников также интересует цены туров в Турцию в августе. По данным АТОР, недельный тур на двоих с размещением в отеле 3* в Анталье и питанием по системе «все включено» обойдется россиянам от 50 тысяч рублей на двоих. Такой тур, но уже на курорты Эгейского моря – от 56 тысяч рублей на двоих.

Напомним, перелеты в Турцию для российских туристов восстановятся с 1 августа. Начиная с этой даты россияне смогут улететь Анкару и Стамбул, а уже с 10 августа станут доступны перелеты в Анталью, Даламан и Бодрум.