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Россия ограничит число прибывающих в страну граждан из-за распространения коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

«Мы будем направлять чартерные борты за нашими гражданами, но количество граждан, которое будет прибывать в РФ ежедневно, будет ограничено, для того чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции», — приводит РИА «Новости» слова вице-премьера.

По словам вице-премьера, эти меры приняты, чтобы «сгладить нагрузку на систему здравоохранения».

Голикова также заявила, что ситуация с отслеживанием граждан, прибывающих на территорию России, является «очень сложной», но российские службы уже отладили работу по контролю за приезжающими.

По словам Голиковой, при прилете в Россию всем гражданам выдается постановление главного санитарного врача о том, что в течение 14 дней они должны пройти карантин или самоизоляцию.

Как сообщал «Рамблер», накануне Росавиация сообщила о вводе квот на прилет россиян из-за границы с 31 марта. В Москве квота составляет 500 человек в сутки. Россияне будут прилетать только в аэропорт Шереметьево. В других городах квота не будет превышать 200 человек в сутки.

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