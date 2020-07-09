Стало известно о формирование списка стран, с которыми Россия в первую очередь возобновит международное авиасообщение. Детали плана по открытию внешних границ раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на один из источников на рынке.

В Кремле высказались об открытии границ с ЕС

Так, уточняется, что правительство уже поручило соответствующим ведомствам подготовить перечень государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Их граждане могут стать первыми, для кого Россия на взаимных условиях откроет границы.

«Будет важен принцип взаимности. То есть воздушное авиасообщение будет открыто только с теми странами, которые будут готовы принимать россиян», — пояснили в АТОР.

Отмечается, что на формирование такого списка может уйти от двух до трех недель, при этом эксперты считают, что первые регулярные международные рейсы за границу будут запущены в августе.

«Вероятней всего, первыми открытыми станут границы стран СНГ. Это обусловлено и тем, что многие граждане этих стран до сих пор ждут возможности вернуться на родину из России», — говорится на сайте АТОР.

Эксперты также добавили, что принимать россиян уже готовы и другие зарубежные государства, такие как Турция, Хорватия, Доминиканы и Болгария.

Ранее в июле исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что международные перелеты могут возобновиться не раньше сентября, и это будет «самым оптимистичным» прогнозом в условиях пандемии. Эксперт заверила, что в июле открытия авиасообщения не случится «на 99 процентов», август остается «сильно под вопросом» и в лучшем случае перевозки возобновятся в конце сентября или октябре.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.