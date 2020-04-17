Преступление, в котором обвиняют адвоката Александра Вершинина, не связано с его работой. Юриста обвиняют в передаче денег от одного частного лица другому, заявил его защитник Алексей Кирсанов в пятницу, 17 апреля.

По словам Кирсанова, Вершинин передавал деньги от своего друга третьему лицу. Человек, который дал средства, счел, что адвокат и получатель его обманывают, и написал заявление в полицию. Речь идет о сумме в $300 тыс., передает «Интерфакс».

Вершинин выполнял чисто техническую функцию, передал ту же сумму, что и взял, и «как видно из материалов следствия, никакого корыстного умысла у него не было», подчеркнул защитник. Его признание, о котором сообщали СМИ, касалось факта общения, согласия передать деньги и других очевидных фактов. В контексте его действия выглядят как попытка мошенничества или пособничества, заявил адвокат.

Ранее 17 апреля суд отправил Вершинина под домашний арест. Фабула дела на тот момент не раскрывалось, было известно только что оно не имеет отношения к делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого адвокат защищает. В этот же день сообщалось о том, что Вершинин признал вину.

Александр Вершинин, помимо Абызова, в разные годы представлял интересы экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество, экс-главу ОСБ СК РФ Михаила Максименко, признанного виновным по делу криминального авторитета Шакро Молодого, а также майора полиции Дениса Евсюкова.