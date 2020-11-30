Система KPI станет основой в оценке эффективности институтов развития. 23 ноября было объявлено о масштабной их оптимизации. Благодаря данной системе работу институтов в динамике можно будет тщательнее изучить и оценить, заявил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью газете «Коммерсант».

«В части оценки эффективности институтов развития также будет реализован совершенно новый подход — новая система KPI. Она позволит видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше. Поможет в этом и новая система онлайн-мониторинга, которая дает для этого данные; о ней я уже говорил», — подчеркнул Григоренко.

Благодаря системе мониторинга достижения национальных целей развития России, по его мнению, можно будет «в режиме реального времени оценить, насколько достигаются запланированные результаты».

Он также заявил, что реформу можно будет считать завершенной только тогда, когда будет вестись работа по новым KPI.

Планируется выход на совершенно другую модель работы, отвечающую современным реалиям, отмечает Григоренко.

«Проекты, необходимые для реализации национальных целей, будут отбираться с участием министров и заместителей председателя правительства, а значимые для регионов — главами субъектов. Будет сформирована новая система управления отбором проектов ВЭБ.РФ. Она предусматривает обязательное прохождение всеми представленными заявками экспертизы на соответствие проекта национальным целям, а также профилю института развития. Таким образом, работа с конкретными заказчиками будет направлена на достижение конкретных целей», — сказал он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. Премьер заявил, что правительство ликвидирует восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

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