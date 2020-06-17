Ограбление с убийством, совершенное в октябре 2019 года на юго-востоке Москвы, раскрыли сотрудники полиции. При разбойном нападении был застрелен 32-летний уроженец Азербайджана и похищена крупная сумма денег.

Как сообщал ранее «», 9 октября на улице Генерала Кузнецова неизвестные подкараулили клиента одного из банков, продавца на рынке. Когда мужчина вышел из отделения банка и сел в свой автомобиль «Киа Рио», четверо неизвестных подбежали к нему и открыли огонь. Затем они похитили барсетку с 56,5 тысячами долларов и скрылись. Пострадавший от ранения в голову через три дня скончался в больнице.

Вчера по подозрению в соучастии в нападении сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали 29-летнего уроженца Таджикистана, ранее судимого за самоуправство. Поиск соучастников продолжается.