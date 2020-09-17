Созданная в центре «Вектор» вакцина от коронавируса не должна влиять на способность к размножению. Это доказали ученые, сообщает ТАСС. со ссылкой на заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа в учреждении Александра Рыжикова.

Он сослался на данные исследований пептидных вакцин, в основе которых лежит платформа, аналогичная российскому препарату. «Опыты на животных показали, что вакцина не влияет на репродуктивность», — раскрыл Рыжиков результаты тестирований.

Ранее представитель научного центра говорил, что препарат «Вектора» доказал безопасность в ходе доклинических и первой фазы клинических испытаний. Перед применением на человеке вакцину опробовали на 1,5 тысячи животных — мышах, крысах, морских свинках и других.

Заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов отмечал, что после повторной прививки препаратом центра у всех добровольцев выработались антитела нужного уровня. Первую партию вакцины ориентировочно выпустят в ноябре после регистрации.

Препарат центра «Вектор» стал второй разработанной в России вакциной от COVID-19. Первая в мире вакцина «Спутник V» была запущена в производство 15 августа. Сначала прививку получат медики и граждане из групп риска. В широкий доступ она поступит в следующем году.