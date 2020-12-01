Бывшая уборщица Марина Удгодская, сенсационно победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, получает на новом месте в десять раз больше денег, чем на прежнем месте работы, сообщает «Московский комсомолец». Женщину собираются продвигать на выборы в Государственную Думу РФ.

Размер зарплаты Удгодской журналистам раскрыл председатель регионального отделения партии пенсионеров Валерий Громов. Он рассказал, что ранее женщина убирала кабинет главы поселения: это помещение в деревянной избе размером 3 на 4 метра с дровяной печкой. Тогда она получала 3 тысячи рублей в месяц. Заняв главное место в кабинете, Удгодская стала получать в 10 раз больше — 30 тысяч рублей.

Громов подчеркнул, что на зарплату главы поселения не пошикуешь, женщина живет скромно. Основной заработок в семье обеспечивает муж Удгодской. Он работает вахтовым методом в Москве на строительстве загородных домов.

Оказалось, что именно Громову пришла идея продвинуть Марину Удгодскую на выборы в Государственную Думу РФ осенью 2021 года. Председатель регионального отделения партии пенсионеров подчеркнул, что решение ему пришло на фоне роста популярности Удгодской в СМИ.

«Если люди интересуются ее судьбой, значит, будут не против видеть такого депутата», — рассудил Громов.

При этом он оговорился, что с самой Удгодской пока инициативу не обсуждал.

Марина Удгодская, как сообщал «Рамблер», выиграла выборы главы Повалихинского сельского поселения в сентябре текущего года. Женщина призналась, что являлась «техническим кандидатом», за которого однако проголосовало большинство местных жителей: 61% против 39% у ее ближайшего преследователя единоросса Николая Локтева.