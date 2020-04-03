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МИД России окажет социальную помощь оставшимся за рубежом россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Для получения помощи гражданам необходимо предоставить сведения о себе на сайте госуслуг.

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«Гражданам, представшим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей — правительство Российской Федерации выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Ранее, как писал «Рамблер», источники агентства «Интерфакс» сообщили о полной приостановке международного авиасообщения в России с 4 апреля.

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