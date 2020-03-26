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Объявление выходной недели в России не скажется на праздничном графике. Судьбу майских праздников раскрыл первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что предложенная президентом Владимиром Путиным выходная неделя вызвана внештатной ситуацией.

«Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», — подчеркнул Рязанский.

Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян в ходе обращения к нации 25 марта. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это позволит снизить распространение коронавируса. Указ главы государства не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, а также на организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.

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