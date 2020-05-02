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Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о схеме нелегального въезда на полуостров жителей других регионов России. Сейчас посещение Крыма из-за COVID-19 ограничено. С 1 мая все приехавшие, не имеющие жилья и собственности на полуострове, должны провести две недели в обсерваторе.

Однако соотечественники придумывают хитрые способы обойти коронавирусные ограничения. Об одной из таких придумок Аксенов рассказал на заседании оперативного штаба, передает Крыминформ.

«Машина с Краснодара подъезжает — подвозит, наши подъезжают, забирают. Народ придумывать способ обхода запретов умеет», — рассказал Аксёнов.

Так он описал распространенный способ попасть на полуостров из материковой части России. Россиян подвозят к Крымскому мосту на автомобилях с краснодарскими номерами и пересаживают в автомобили с крымскими.

Аксёнов призвал полицейских быть «повнимательнее» и присмотреться к новой схеме.

В полиции, в свою очередь, отметили, что граждане иногда пытаются дать взятку ради поездки к морю.

«Имеем факты, когда люди, с целью проехать в Крым, предлагают деньги сотрудникам ГИБДД, вчера такой факт задокументирован», — сказал замначальника крымской полиции Александр Смаглин.

В Крыму зафиксировано 104 случая COVID-19, 4 человека в тяжелом состоянии. Выписаны 38 пациентов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что жизнь на полуострове постепенно возвращается в прежнее русло. В мае начали работать салоны красоты, химчистки, автосалоны, ателье, строительные и хозяйственные магазины.

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