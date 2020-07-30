Как увеличить размер туристического кэшбека за путевку, рассказали эксперты ОНФ. Кроме того, общественники поведали о планах Кабина заморозить старт платных электронных виз на год.

Напомним, инициативу Правительства возвращать держателям карты «Мир» от 5 до 15 тысяч рублей за покупку туров внутри страны недавно озвучил Ростуризм. Как рассказали в ОНФ, программа кэшбека для путешественников будет запущена уже через две недели. При этом туристов есть возможность перескочить через потолок выплат и получить больше денег. Например, если в отпуск едет семейная пара, путевку следует раздробить пополам. Муж оплатит свою половину со своей банковской карты, а жена – со своей. Тогда возврат части стоимости тура получит каждый из них. На практике это может выглядеть так: если путевка на двоих стоимостью 100 тысяч рублей оплачена одной картой, кэшбек составит 15 тысяч рублей. Напомним, размер возврата по правилам составляет по 5 тысяч рублей за каждые 25 тысяч стоимости путевки, но не более 15 тысяч рублей. Если же супруги оплатят каждый свою половину (по 50 тысяч рублей с человека), то каждому из них на карту поступит по 10 тысяч рублей – итого в семейный бюджет вернутся 20 тысяч. Также эксперты ОНФ предложили расширить перечень средств размещения, при заселении в которые турист имеет право на кэшбек. Сейчас это только официальные отели, гостиницы и хостелы, внесенные в госреестр и прошедшие классификацию на «звездность». Предлагается добавить в список и кемпинги. Еще одна мера направлена на привлечение в нашу страну иностранных туристов. Для них может быть на 2021 год отменена плата за электронную визу, стоимость которой должна составить 50 долларов США.