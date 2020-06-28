Стоимость российской нефти марки Urals на мировом рынке превысила котировки североморского сорта Brent, который считается эталоном рынка «черного золота». Свою роль в этой ценовой аномалии сыграло участие Москвы в сделке ОПЕК+ по ограничению объемов добычи, а также сокращение производства сырья в США и Венесуэле. До конца года цены могут стабилизироваться на уровне в $50 за баррель, что удовлетворит потребности федерального бюджета, но не спасет российскую казну от дефицита.

Фото: gazprom-neft.ru

Традиционно российский сорт Urals отставал по цене от эталонной марки Brent на несколько долларов. Но в конце июня ситуация резко поменялась. Причина превышения котировок российского сорта над стоимостью эталонной марки Brent определяется тремя основными факторами. Во-первых, Россия по соглашению с ОПЕК+ значительно снизила производство жидких углеводородов и довела добычу до минимума с 2002 года. В результате на мировом энергетическом рынке образовался дефицит высокосернистого сырья, поэтому его стоимость стала резко увеличиваться. Во-вторых, в связи с новыми американскими санкциями против Венесуэлы, которые удерживают в море почти два десятка танкеров из этой страны и не позволяют доставить потребителям более 18 млн баррелей «черного золота», многие импортеры нарастили закупки топлива из России, чем дали дополнительный стимул для его подорожания. В-третьих, американские сланцевые производители из-за падения спроса, спровоцированного пандемией коронавируса, с марта сократили добычу на 2 млн баррелей в сутки и под завязку заполнили хранилища «черного золота». В итоге стоимость российского сорта Urals превысила $43, котировки североморского Brent остались в районе $40–41.

С одной стороны, высокие цены на собственное сырье дают России некоторое преимущество перед другими участниками нефтяного рынка, на котором действует правило: лучше продать один баррель за $50, нежели два по $25. С другой стороны, сокращая экспорт, наша страна теряет свои позиции на мировом рынке «черного золота». Как отмечают эксперты Reuters, рост котировок Urals вынуждает владельцев европейских перерабатывающих заводов снижать закупку российских углеводородов в пользу альтернативных аналогов, в том числе Brent или американской марки WTI, которые сейчас по стоимости побеждают в конкуренции. Если ранее традиционные покупатели Urals неоднократно сталкивались с резким подорожанием российского сорта и старались переждать высокие цены, то теперь им выгоднее перенастроить оборудование под легкие фракции «черного золота» и сэкономить на будущих закупках сырья.

По словам финансового аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, в настоящее время ценовая конъюнктура «черного золота» находится на распутье. С одной стороны, по мере снятия в мире карантинных мер будет оживать промышленность, перевозки — следовательно, возрастет спрос на «черное золото». С другой — многие ожидают удара второй волны коронавируса, которая снова может погрузить экономику в анабиоз. Соответственно, предпосылки для роста нефтяных котировок Urals зависят от того, какой сценарий реализуется.

Впрочем, рассчитывать на то, что и в будущем стоимость Urals будет радовать ценами, превышающими мировые аналоги, не стоит. «Brent — это эталонный сорт качественной нефти, который торгуется на Лондонской бирже еще с середины 1970-х годов. От него отсчитывается система ценовых координат. Исторически стоимость российских марок всегда была ниже на 5–10%», — объясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Положительное влияние на стоимость Urals может оказать снижение производства американскими компаниями — по данным минэнерго США, рекордное сокращение числа действующих буровых установок, наблюдающееся последние четыре месяца, грозит потерей до трети добычи сланцевого сырья, за счет которого Вашингтон старается выйти на лидирующие позиции в мировой нефтедобыче. Более 15 крупнейших сырьевых холдингов страны сократили свои бюджеты на освоение новых месторождений в среднем на 50%. В ближайшие два года Соединенные Штаты ожидает неизбежное сокращение добычи.

«Котировки Brent до конца года способны превысить уровень в $50, хотя стоимость Urals окажется несколько ниже. Дефицит бюджета нашей страны, рассчитанный исходя из нефтяных цен в районе $41–43, будет нивелирован. Однако полностью избежать потерь российского ВВП, который оценивается в 5–10%, не получится», — предупреждает Дроздов.