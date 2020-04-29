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Причиной смерти личного пилота российских президентов Бориса Ельцина и Владимира Путина стала ишемическая болезнь сердца.

Как сообщал «Рамблер», Григорий Белодед скончался в Москве на 74-году жизни.

Его сын Ярослав рассказал «Комсомольской правде», что в справке о смерти значится, что Белодед скончался от «других форм ишемической болезни сердца».

Умер личный пилот Путина и Ельцина

По словам Ярослава, за последний год отец дважды попадал в больницу в предынсультном состоянии.

«Я думаю, папа недоговаривал нам о своем здоровье, не рассказывал всех подробностей, чтобы мы лишний раз не тревожились о нем», — добавил он.

Григорий Белодед был командиром экипажа, с которым летал еще первый президент Борис Ельцин. Позже он стал личным шеф-пилотом президента Владимира Путина. В 2005 году Белодед перестал летать, но продолжил работать в специальном летном отряде «Россия» на земле.

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