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Психологи объяснили несоблюдение россиянами режима самоизоляции состоянием шока и боязнью потерять контроль над своей жизнью, передает РЕН ТВ.

По словам президента Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрея Камина, поездки на шашлыки и прогулки в парке свидетельствуют о стадии шока, когда человек не осознает опасность. Подобное поведение может свидетельствовать о признаках депрессии у человека.

В свою очередь, глава Службы помощи онкологическим больным «Ясное утро» Ольга Гольдман считает, что люди нарушают режим самоизоляции из-за опасения потерять контроль над своей жизнью, вызванного введением запретов.

«Я хочу продолжать контролировать свою жизнь. Например, могу не слушаться — это мое решение», — рассказала она.

Как сообщал «Рамблер», к 16 апреля в России зафиксировано 27938 случаев коронавируса, за сутки число заболевших возросло на 3448 человек. За весь период умерли 232 человека, выздоровели 2304 человека.

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