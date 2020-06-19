Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП, спровоцированное Михаилом Ефремов, обнародовал переписку со своими клиентами, сообщает Telegram-канал RT. В диалоге речь идет о якобы появившемся желании принять от артиста материальной компенсации.

RT

В переписке Добровинский указывает на то, что в СМИ появилась информация о том, что семья Захарова якобы намерена принять деньги от Ефремова. Юрист спрашивает брата Захарова — Валерия, правда ли это.

«Наше решение не изменилось, никаких компенсаций только суд», — следует ответ.

Добровинский подчеркивает, что аналогичный ответ получил и от супруги погибшего. Родственники жертвы автомобильной аварии, устроенной Заслуженном артистом РФ, единогласно настаивают на справедливом суде.

Трагедия, унесшая жизнь человека, как сообщал «Рамблер», разыгралась вечером 8 июня. Будучи в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, Михаил Ефремов, двигаясь по Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Сергей Захаров, сидевший за рулем Lada, от полученных травм скончался.

На Ефремова завели уголовное дело. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что родственники погибшего готовы принять от артиста сумму около 3 миллионов рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.