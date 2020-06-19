Устаревшей версией европейского коронавируса назвали китайские ученые новый вариант SARS-CoV-2, который был обнаружен недавно на рынке «Синьфади» в районе Фэнтай Пекина. Новую разновидность вирусологи определяют также, как более заразную. Начальник отдела Центрального института эпидемиологии Вадим Покровский высказал свое мнение по поводу заявления коллег из Поднебесной, появившегося на сайте Государственного центра по надзору и профилактике Китая.

Как уже сообщалось, вспышка в Пекине началась с оптового рынка «Синьфади», где торгуют мясом и овощами. Позже микробиологические исследования, предварявшие дезинфекцию, выявили наличие вирусных частиц на доске, на которой разделывали завозного лосося (Китай в основном импортирует его из Норвегии).

Таким образом возникла версия о том, что новый вирус прибыл в Пекин с грузом из Европы.

– В принципе вирус очень хорошо сохраняется в заморозке, — говорит Покровский. – Попасть на лосося он мог, если зараженный человек, например, чихнул на рыбу. То есть путешествие коронавируса из Норвегии в Китай таким путем возможно. Но только данная увязка, на мой взгляд, больше имеет политическую подоплеку, которая связана с желанием продемонстрировать миру, что у вируса нет связи с Китаем.

По словам китайского эпидемиолога Лю Цзюнь, ученые уже проанализировали геном вируса. Им оказался SARS-CoV-2, но в более старой версии, по сравнению с тем, что в последнее время «гуляет» по Европе. Лю Цзюнь объяснил это тем, что вирус долго хранился в замороженном виде с мясными или рыбными продуктами, а потому не эволюционировал, то есть, не накапливал мутации. Тем и объясняют ученые, что законсервированный вариант оказался «злее» своего изменившегося и со временем утратившего степень контагиозности потомка. Об этом, по словам вирусологов, как нельзя лучше говорит тот факт, что за короткое время в Пекине зафиксировано уже около сотни зараженных коронавирусом, и это несмотря на летний сезон, который, не должен этому способствовать.

– Не думаю, что новый штамм сильно отличается от того, с которым столкнулся весь мир, — комментирует Покровский. – Не исключено, что его геном отличается определенным количеством последовательностей. И первым делом было интересно определить, обладают ли те антитела, которые уже присутствуют у представителей разных стран к COVID-19, способностью противостоять и новой разновидности вируса, иными словами, вызывает ли он перекрестный иммунитет.

– Что вы скажете по поводу скорости его распространения?

– Пока мы не можем этого подтвердить. В Пекине быстро приняли противоэпидемические меры. Это с одной стороны хорошо, но с другой, — не позволяет объективно судить о степени распространения. Но в любом случае надо обязательно изучать новый штамм, а также учитывать его особенности при создании новых вакцин.