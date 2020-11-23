Эксперт по языку тела Джуди Джеймс (Judi James) раскрыла способ распознать выражения лица людей под защитной маской. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование производителя оптических товаров Vision Direct показало, что 76 процентов из двух тысяч опрошенных с трудом считывают эмоции других людей в средствах индивидуальной защиты. Более 50 процентов ошибаются, глядя в зеркало на выражение своего собственного лица.

«На протяжении многих лет ключевым фокусом коммуникации был рот. Мы привыкли полагаться на движение губ как на социальную стенографию, создающую взаимопонимание. Поэтому ношение масок на лице вызывает беспокойство и ухудшение понимания эмоций друг друга», — объяснила Джеймс.

Эксперт заявила, что человеческие глаза гораздо лучше справляются с передачей и чтением настроения, эмоций и невербальных сигналов, поэтому взгляд может рассказать гораздо больше, чем губы. Так, широко раскрытые глаза и быстрое движение бровей вверх-вниз можно читать как «микро-рукопожатие» и симпатию к собеседнику. Однако такой взгляд можно расценивать и как флирт, поскольку жест означает: «Мне нравится то, что я вижу».

Кроме этого, хмурые брови, суженные глаза и морщины на переносице показывают, что человеку что-то не нравится. Расширенные зрачки и мягкий взгляд говорит о симпатии собеседника. О страхе человека, в свою очередь, говорят округлая форма глаз, опущенные внешние уголки бровей и мелкие морщины между и под ними.

Небольшой наклон головы в бок, вытянутые в линию, слегка нахмуренные брови и мягкий взгляд говорят о выражении сочувствия и эмпатии к собеседнику, тогда как рассерженного человека выдают опущенные на глаза брови, жесткий взгляд и слегка наклоненная вперед голова.

Выражение лица становится ассиметричным, когда собеседник сбит с толку. Чаще всего, в такой ситуации поднимается одна бровь, а другая опускается вниз, либо остается в нейтральном положении. При этом один глаз выглядит сморщенным, а другой остается более округлым.

В августе специалисты выявили способ предотвратить появление морщин. По словам руководителя клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светланы Жабоевой, прежде всего нужно увлажнять кожу. Выявлено, что чем более она мягкая и упругая, тем позже появятся морщины. Чем тоньше и суше у человека кожа, тем раньше стоит начать применение увлажняющих кремов и масок, посоветовала дерматолог.