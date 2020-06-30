Для этого ученым понадобились скотч и много камер.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США создали компьютерную модель полета райской украшенной змеи, пишет Science News.

Этот вид змей обитает в Юго-Восточной Азии. Особи могут прыгать с кроны одного дерева на другую, отталкиваясь от ветки, а также планировать в воздухе.

Эксперимент американские ученые проводили на райской украшенной змее (Chrysopelea paradisi) из семейства ужеобразных. Опытную площадку соорудили в пустом концертном зале они на высоте около 8 м установили толстую ветку, вокруг которой смонтировали 23 высокоскоростных видеокамеры. Змеям на спины наклеили светоотражающий скотч, чтобы камеры смогли зафиксировать их змеиные движения в полете.

Всего ученые сделали 130 записей. Они отметили, что змеи во время полета быстро изгибаются всем телом, совершая колебания из стороны в сторону, а также вверх-вниз. Пресмыкающиеся делают это настолько активно, что иногда их хвост оказывается гораздо выше головы, а иногда наоборот – ниже.

По опытам исследователи создали компьютерную модель, которая воспроизводит движения змеи во время полета. Змеи, которые совершали быстрые волнообразные движения в симуляторе, – планировали. Те, кто их не совершал, быстро падали.