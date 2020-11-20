Руководитель сектора информационной безопасности компании AT Consulting Антон Карданов предупредил россиян о том, что участие в видеоконференциях может быть чревато кражей личной и конфиденциальной информации.

По его словам, мошенники могут узнать их через системы распознавания движений.

Также эксперт отметил, что защитить себя от кибермошенников можно скрыв руки и важные документы из поля зрения камеры.

«Вероятность определения набираемого текста зависит от того, какая часть рук попадает в поле зрения камеры», — объяснил Карданов РИА Новости.

Он посоветовал исключить попадание рук в поле зрения камеры.

По мнению специалиста, лучше воздержаться от ввода паролей во время проведения видеозвонков.