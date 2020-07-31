Гражданская жена украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, задержана в Санкт-Петербурге после его расчленения. 36-летнюю Марина Кохал перевели в статус подозреваемой в убийстве мужа. Мы нашли старого друга Юшко, который пролил свет на темную историю. По его словам, Марина увлекалась эзотерикой.

— С Сашей я познакомился в марте 2012 года. Он жил на Украине, только начинал свою творческую деятельность. Я — в Москве, — рассказывает Дмитрий, битмейкер Young Beatzz и продюсер BIG MOVE. – Мы познакомились, начали общаться в Сети. Я предложил ему свои биты для его музыки, приступили к совместной работе.

В то время Саша еще не был таким популярным. Работал за гроши. Постепенно его заметили. Он приезжал с концертами в Москву и Питер. В столице я его встречал, мы вместе тусовались, писали музыку, выступали на одних площадках.

Он довольно быстро раскрутился, стал крутым рэпером. Но вот деловая жилка у него отсутствовала. Он будто стеснялся больших заработков. Считал, что музыка не стоит денег. Организаторы мероприятий пользовались этим. В итоге Саня продавал свой рэп чуть ли не за бутылку пива.

Мы общались много лет, пока в его жизни не появилась Марина. Она жила в Питере. Марина сразу взяла Сашу в оборот. В 2016 году Саня перебрался к ней в Санкт-Петербург, сразу расстался с девушкой, которая была у него на Украине.

— У Марины была своя квартира в Питере?

— Не знаю, снимала она жилье или была своя квартира, но Саня переехал к ней на все готовенькое. Причем одно время она обеспечивала семью.

— Где она работала?

— Не уточнял, мне казалось неприлично задавать такие вопросы. Вскоре она объявила себя его менеджером. Я тогда сильно обиделся на Сашу, и на этом наше общение закончилось. Поэтому как он жил в последнее время, я не знаю.

— Марина вела за него соцсети, может, она на нем зарабатывала?

— Дела они вместе вели. Но особых денег там никогда не было. Саша зарабатывал довольно скромные суммы, относительно индустрии.

— Между ними была любовь?

— Безусловно, здесь у меня нет сомнений. Он любили друг друга. К тому же Саша был ей признателен, считал, что ему повезло.

— Почему тогда он скрывал жену от друзей, не светил ее в соцсетях?

— Для меня это тоже загадка. Хотя по своей натуре Саня был скрытым человеком, свою прошлую подругу он так не скрывал.

— Питер изменил Александра?

— Нет, он оставался скромным, тихим и спокойным парнем. Про таких говорят — положительный персонаж. Возможно, излишняя скромность мешала ему достичь высот, он не шел по головам. Больших денег не зарабатывал. Хватался за любые подработки, занимался даже травлей тараканов.

— Какой вы запомнили Марину?

— Она мне показалось странной, мягко говоря. Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими.

— Серьезно увлекалась?

— Судя по всему, она глубоко интересовалась темой. Я это понял, потому что в раннем возрасте тоже увлекался эзотерикой, но вовремя понял, что от таких знаний начинает «протекать крыша». Однажды я услышал знакомые термины от Саши, он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился.

— Вы верите, что Александр мог погибнуть от передозировки наркотиков?

— Поверьте, Саша скрытный парень. Про некоторые моменты жизни он умалчивал. Что касается наркотиков, он никогда не был честен на эту тему. Могу предположить, что в день смерти он мог употребить какое-то нетрадиционное вещество, которое сложно вычислить экспертам, поэтому в его крови ничего не обнаружили.

После переезда в Питер он за короткое время сбросил 20 килограммов. Тогда я заподозрил неладное. Спросил его, может, он сидит на запрещенных веществах. Он не признался.

— Проблемы с алкоголем у него были?

— Я слышал про его запои, рассказывали, что он пропадал, но к тому времени мы уже не общались.

— Как вы считаете, что все-таки могло произойти?

— На данный момент любой вариант вероятен. Могли присутствовать и наркотики, произойти случайность или какой-то ритуальный обряд. Во всей этой истории меня насторожил тот факт, что в крови Марины обнаружили фенобарбитал.

— Говорят, что она приняла препарат, чтобы успокоиться?

— Нормальный человек для успокоение выпьет пустырник, шалфей, родиолу розовую, валерьянку, да что угодно из допустимого. Марина же приняла странный препарат, который угнетает центральную нервную систему и разрушает личность. Иметь такой препарат у себя в арсенале — подозрительно. Это прямо говорит о социальной принадлежности к определенному маргинальному слою.

Любой человек, который не употребляет вещества, никогда к такому не притронется. Употреблять его осознано — деструктивно при любом раскладе. Да, оно успокаивает путем угнетения ЦНС, то есть эмоций становится многократно меньше, они притупляются. В таком состоянии ей было гораздо проще, спокойнее расчленить тело покойного мужа.