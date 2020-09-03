После ухода в отставку действующего главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной регулятор скорее всего распадется на отдельные структуры, заявил в интервью «Царьграду» бывший зампред ЦБ Михаил Сенаторов. При этом успешная, по его словам, работа Банка России будет зависеть от нового руководителя.

Журналисты называют Михаила Сенаторова «жертвой» кадровой политики Набиуллиной, которая уволила его практически сразу после своего назначения главой ЦБ. Отвечая на вопрос, что будет с регулятором, когда его нынешний руководитель уйдет, эксперт уверенно заявил, что Центробанк с большой долей вероятности ждет реструктуризация.

«Должно быть агентство по финансовым рынкам, как оно было. И Центральный банк с его непосредственными задачами и функциями, которые он выполняет», — подчеркнул Сенаторов.

Он добавил, что в настоящее время ЦБ представляет собой «огромную махину» с разными интересами, которой очень сложно управлять. При этом он подчеркнул, что в настоящее время в Банке России работает много грамотных и толковых профессионалов, которых, однако, не «используют».

Сам процесс реструктуризации Центробанка, по мнению Сенаторова, займет определенное количество времени, но пройдет безболезненно. По его словам, успех инициативы во многом зависит от того, кто встанет у руля регулятора. Эксперт считает наилучшей кандидатурой на пост главы ЦБ его бывшего руководителя Виктора Геращенко.