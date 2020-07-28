Уже несколько дней в Сети обсуждают тот факт, что Ольга Рапунцель, пообещавшая разделить со своей сестрой Алёной миллион рублей пополам в случае выигрыша в конкурсе «Человек года», так и не сдержала своё обещание.

О данном обещании никто бы и не вспоминал, если бы на шоу не стали обсуждать прижимистость всей семьи Дмитриенко.



Приехавший на Поляну Дмитрий стал возмущаться меркантильности пар, которые участвуют в конкурсе «Свадьба на миллион». Как многим известно, некоторые участники тоже хотели бы поделить выигрыш пополам. Дмитриенко стал говорить в эфире, что их семья никогда не делала ничего ради денег. Но ведущий Влад Кадони поспешил напомнить Дмитриенко, что его супруга в прошлом году также пообещала своей сестре поделиться выигрышем в случае победы. Но Алёна денег пока так и не получила.



Зрители набросились на Ольгу с обвинениями, на что она выложила сторис в социальной сети. Девушка сказала, что отказываться от своих слов она и не думала. К тому же, крайне некрасиво лезть в чужой кошелёк. Ольга пояснила, что не нуждается в упоминаниях, если она дала обещание, значит, обязательно сдержит его. С Олиных слов, с сестрой Алёной они давно всё решили.