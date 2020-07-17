Государственный секретарь Григорий Рапота на пресс-конференции, посвященной Дню Союзного государства, который проходит в рамках «Славянского базара» рассказал о том, когда планируется отменить роуминг между двумя странами, передает Sputnik.

Вопрос об отмене роуминга прорабатывается министерствами связи двух стран давно, и, как ранее отмечала белорусская сторона, даже ситуация с коронавирусом не должна серьезно повлиять на изменение сроков подписания окончательных документов, говорится в сообщении.

«В свое время на Форуме регионов России и Беларуси прозвучало распоряжение об отмене роуминга между нашими странами и министерства связи взялись за проработку этого вопроса. Последний их отчет на уровне вице-премьеров показал, что скоро поставленная задача будет выполнена», – отметил Рапота.

По его словам, ранее было выдвинуто обязательство решить вопрос об отмене роуминга к октябрю текущего года.

Рапота подчеркнул, что ничто так не объединяет два народа, как общая созидательная деятельность, и очень важно, чтобы за созданием дорожных карт следовали практические действия. Люди должны чувствовать преимущества объединения двух стран, сказал он.