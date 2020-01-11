СПОРТ

Рапиристка Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира

22:39 11/01/2020

Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место в фехтовании на рапирах на этапе Кубка мира. В финальном поединке она одолела соперницу из Италии, сообщает ТАСС.

Соревнования проходят в Польше в городе Катовице. Дериглазова одержала победу над Камиллой Манчини со счетом 15:11. Бронзовые награды вручили Ли Кифер из США и Ясаоре Тибу из Франции.

В мужском турнире среди рапиристов в рамках Кубка мира, который проходил в Париже, российский рапирист Алексей Черемисинов стал обладателем бронзы. В полуфинале он уступил итальянцу Даниэле Гароццо, который, в свою очередь, в финале проиграл американцу Нику Иткину. Вторая бронзовая награда досталась Энцо Лефору из Франции.

Инна Дериглазова шесть раз получала золото на чемпионатах мира, а также она обладательница двух серебряных и трех бронзовых наград мировых первенств. Российская рапиристка в 2016 году стала олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях, а также она стала серебряным призером Игр в командном турнире.

В декабре Инну Дериглазову признали лучшей фехтовальщицей по итогам 2019 года. Ранее она стала лауреатом Национальной спортивной премии – ее назвали спортсменкой года.



