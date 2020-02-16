Дальневосточного леопарда, который ранее в Приморье пострадал от столкновения с автомобилем, отправили самолетом авиакомпания«России» на операцию и последующее лечение в Москву. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.

Молодого леопарда нашли в тяжелом состоянии в марте 2019 года. У зверя были старые раны — его сбил автомобиль. Леопарда отправили в центр реабилитации, где он вышел из критического состояния и даже начал самостоятельно охотиться.

Однако позднее стало известно, что у леопарда доброкачественная опухоль и ему требуется операция. В результате решено было отправить его в Москву и прооперировать при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

Вечером в субботу, 15 февраля, зверя усыпили, провели медицинское обследование и поместили в транспортировочную клетку. Леопард пришел в себя, чувствует себя нормально. 16 февраля он прилетит в Москву, где специалисты Московского зоопарка встретят его в аэропорту Шереметьево для дальнейшего сопровождения.

16 февраля директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес и погибло от полученных травм.