Организация Rambler Internet Holding (Rambler Group) подала иск к телеканалу «Матч ТВ» с требованием к Московскому городскому суду запретить каналу показывать у себя кадры с матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович в четверг, 26 декабря.

«Rambler Group уже подала в Мосгорсуд исковое заявление в отношении «Матч ТВ», в котором мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента — отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ. Дата первого заседания пока не назначена», — цитирует Гершковича «РИА Новости».

В компании подчеркнули, что Rambler Group обладает исключительными правами на показ прямых трансляций АПЛ, в частности, в сезонах-2019/20, 2020/21 и 2021/22.

Ранее 20 декабря Мосгорсуд прекратил рассмотрение иска Rambler к стриминговому сервису Twitch по причине улаживания спора в досудебном порядке. 16 декабря компания подала иск в отношении сервиса за распространение «пиратcких трансляций» футбольных матчей Английcкой премьер-лиги.

Rambler требовала взыскать порядка 180 млрд рублей (около $2,9 млрд). 18 декабря компания объяснила отзыв иска тем, что Twitch предоставил ей также инструменты по борьбе с пиратскими трансляциями.