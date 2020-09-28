«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер.
Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь!
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Карабахский конфликт резко обострился и грозит перерасти в полномасштабную войну;
- Чем закончилась «народная инаугурация настоящего президента» в Беларуси?
- Как низко может пасть рубль и стоит ли ждать укрепления российской валюты?
- Названо условие победы России над коронавирусом;
- Американские воробьи в период пандемии стали петь сексуальнее.