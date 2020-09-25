«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер.
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- На изоляцию нас в сентябре так и не отправили, и, возможно, зря;
- Пока Навальный был в коме в Германии, на его московскую квартиру наложили арест;
- В Дании запустили шоу-секспросвет для детей. Но посмотрели программу почему-то российские пропагандисты. И она им не понравилась;
- У работы на удалёнке обнаружился еще один законный плюс;
- Компания Mars встала на путь толерантности и решила переименовать свои знаменитые консервы Uncle Ben’s.