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«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер.
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Украина может отдать России ещё четыре своих города;
- Алексей Навальный поделился первыми ощущениями после выхода из комы;
- Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса;
- В чём главная опасность перехода России на четырёхдневную рабочую неделю?