«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер.
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Водомёты против хороводов. В Беларуси прошла очередная массовая акция протеста;
- Дело — труба. У Германии появилось несколько вариантов отказа от «Северного потока-2»;
- В России прошёл единый день выборов. Сработало ли «Умное голосование» Алексея Навального?;
- Больная Вена. Вторая волна коронавируса продолжает накрывать Европу;
- Муж как бревно. Жительница Великобритании отпраздновала годовщину совместной жизни с деревом.