«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер.
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Однако, как выяснилось, актёр всё ещё может избежать наказания;
- Лидеры белорусской оппозиции пропадают один за другим. Исчезнуть из страны может и сам Александр Лукашенко, которому уже нашли замену;
- Минтруд определился с выходными на весь следующий год. Правда, есть и недовольные новым производственным календарём;
- Монстры вместо ребёнка. На электронном тесте на беременность впервые запустили знаменитую компьютерную стрелялку.