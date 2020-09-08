«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер.
Слушайте нас в любом приложении подкастов!
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Алексей Навальный вышел из комы и укрепил курс рубля;
- В центре Минска похитили одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову;
- ООН «решила» водную проблему в Крыму, но легче от этого не стало;
- Ненужная напряжённость. Сербия пошла на мировую после дурацкой шутки
- Марии Захаровой;
- А житель Франции пытался убить муху и взорвал собственный дом.