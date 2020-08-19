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«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:

Оппозиция хочет дружить с Москвой, Лукашенко объявил о захвате власти, некоторые жители республики выступили за интеграцию с Россией;

В Сирии погиб генерал российской армии;

Чёрное море превратилось в Зелёное. Цветение испортило отдых туристам в Анапе;

А полиция Великобритании задержала пингвина.

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