«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер. «Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера. Обсудили главные новости недели:
- Александр Лукашенко уже в шестой раз выиграл президентские выборы,
- США перебрасывают войска поближе к российской границе,
- Анатолий Кашпировский призвал Путина отказаться от массовой вакционации,
- NASA избавляется от оскорбительных названий космических объектов,
- а в Казани лошадь устала работать и устроила ДТП.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.