«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:

Александру Лукашенко продолжают мерещиться российские наёмники;

взрыв в морском порту Бейрута — теракт или несчастный случай?;

по улицам Улан-Удэ начнут ходить автобусы с цитатами Путина;

Олега Дерипаску опять заметили на яхте с эскортницами;

а в Испании нашли весьма оригинальный способ борьбы с коронавирусом.

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