«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Хабаровский губернатор Михаил Дегтярёв впервые встретился с митингующими — получилось не очень

Cепаратисты Донбасса прекращают огонь

Украина опять просит усилить давление на Россию

Путин на фоне Путина — пользователи обсуждают эпизод с президентом во время празднования Дня ВМФ

Гая Ричи лишили водительских прав из-за велосипедиста и смски

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