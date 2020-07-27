«Рамблер, какие новости?» — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
- Хабаровский губернатор Михаил Дегтярёв впервые встретился с митингующими — получилось не очень
- Cепаратисты Донбасса прекращают огонь
- Украина опять просит усилить давление на Россию
- Путин на фоне Путина — пользователи обсуждают эпизод с президентом во время празднования Дня ВМФ
- Гая Ричи лишили водительских прав из-за велосипедиста и смски
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.