"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.

«Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера. Слушайте нас на всех платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс. Музыка, Вконтакте, Castbox.

Главное за неделю:

Коваленко против Зелимханова;

Кадыров против Зеленского: чем закончатся реальные и виртуальные конфликты блогеров и президентов;

Турция набирает добровольцев для войны с Арменией;

Власти Японии решили отучить граждан кричать на американских горках.

Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.