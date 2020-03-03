На сегодняшний день у всех госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус первые анализы дали отрицательные результаты. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день по результатам исследований Роспотребнадзора, у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные, всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба — отрицательная, на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров — в работе», — заявила Анастасия Ракова.

Она добавила, что экипаж воздушного судна, которым летел пациент, и сотрудники поликлиники, куда он первоначально обратился, находятся под наблюдением. Первичный анализ также является отрицательным.

«Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Мы продолжим вас информировать о результатах», — отметила вице-мэр.

Ранее сообщалось, что у гражданина РФ, который прибыл в Москву из Милана 23 февраля, подтвердилась коронавирусная инфекция. Мужчина проходит лечение в инфекционной больнице №1.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, которая получила название COVID-19, в Китае составляет более 80 тыс., скончались около 3 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 февраля 2020 года подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до «очень высокого». Случаи заражения фиксируются по всему миру, за последние недели ситуация обострилась в Иране, Италии и Южной Корее.

Россия с 20 февраля 2020 года ввела временный запрет на въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. С 1 марта 2020 года закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры». Также введен временный запрет на регулярные и чартерные рейсы между Россией и Ираном.

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