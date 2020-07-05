Сейчас врачи очень много рассказывают о колоректальном раке, поскольку в последние годы его диагностируют все чаще. Рак тонкого кишечника встречается реже, но это не значит, что он не опасен. Мы узнали, какие симптомы могут свидетельствовать об этой болезни.

По сравнению с опухолями толстой и прямой кишки, рак тонкого кишечника встречается гораздо реже. Тонкая кишка представляет из себя мышечную трубку, соединяющую желудок и толстый кишечник. Она является очень длинной — 6-8 метров у взрослого, и «складывается» во много раз в брюшной полости. Основной ее функцией является всасывание питательных веществ. Тонкая кишка делится на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную. Тощая является отделом, соединяющимся с желудком, а подвздошная переходит в толстый кишечник.

Ученые из Национального института онкологии США (National Cancer Institute), отметили, что признаки рака тонкого кишечника могут быть очень похожи на колоректальный рак. Это такие симптомы как:

кровь в стуле;

частая диарея;

вздутие и боли в животе;

необъяснимая потеря веса.

Как рассказали специалисты, один из характерных признаков рака тонкого кишечника – боли в животе, сопровождающиеся сильной тошнотой и даже рвотой. Если такое состояние периодически возникает, необходимо обратиться к врачу. Этот симптом может быть не только признаком рака, но и других болезней. Также нельзя оставлять без внимания тянущую боль с ощущением «комка в животе».