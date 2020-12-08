По словам врача-косметолога Наталии Гайдаш, за изменениями новообразований (родинок, бородавок, пигментных пятен) нужно следить уже с 18 лет, так в последнее время рак сильно «помолодел». Если родинки начинают менять форму и цвет, чесаться, вызывать жжение, нужно срочно проконсультироваться у специалиста.

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С виду обычное пятно может быть и результатом воздействия ультрафиолета, а может быть и стартом заболевания. Поэтому удалять что-либо с кожи без консультации дерматоонколога просто нельзя.

В последние годы рост заболевания довольно серьезный. И среди главных причин меланомы называют то, что сейчас действует мода на загар. Загар под солнцем или в солярии нежелателен, а если вам это важно, то можно использовать автозагар, советует медик. Таким образом, лучшей профилактикой опасного заболевания будет два фактора — избегать солнца и не игнорировать изменения родинок.

Александр Мясников, в свою очередь, напомнил, что если человек быстро обгорает, то он находится в группе риска. Люди с белой кожей и светлыми глазами особенно рискуют. Также нужно помнить, что около 10% всех меланом имеют генетический характер.

Заболеваемость меланомой кожи в России и в мире увеличивается, и, по данным ВОЗ, к 2025 году ожидается прирост на 25%. Она развивается из меланоцитов – клеток-производителей меланина. На ранних стадиях заболевание напоминает плоские коричневые пятна. Риск появления пятен возрастает у женщин старше 40 лет, которые увлекаются загаром, особенно в солярии – количество меланина у них с возрастом уменьшается, пропадает естественная защита от загара.