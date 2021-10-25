Рак почки – заболевание, при котором клетки почек становятся злокачественными (раковыми) и бесконтрольно разрастаются, образуя опухоль. Опухоль сначала появляется в слизистой оболочке крошечных трубок почечных канальцев. Рак почки также называется почечно-клеточной карциномой.

К счастью, показатели выживаемости при раке почки улучшаются. За последнее десятилетие было обнаружено много новых вариантов лечения https://topclinic.ru/lechenie-raka-v-izraile/lechenie-raka-pochki-v-izraile/. Менее инвазивные хирургические методы сокращают время пребывания в больнице и помогают улучшить результаты.

Что делать, чтобы избежать рака почек?

Полностью предотвратить болезнь невозможно, но можно снизить риск, найти способы взять под контроль собственное здоровье, если диагностирован рак почки. Для этого придерживайтесь следующий рекомендаций:

избегайте рисков, связанных с нездоровым образом жизни: курение, ожирение и высокое кровяное давление – основные факторы риска возникновения заболевания; иные неконтролируемые факторы риска рака почки включают пожилой возраст, диализ;

знайте свой семейный анамнез: если у вас есть родственник первой степени родства (мать, отец, брат, сестра или ребенок), у которого был диагностирован рак почки, вы подвержены повышенному риску развития этого заболевания; оно может передаваться в семье, но наследственный рак почки встречается редко; генетическое тестирование может определить наличие генетической мутации, повышающей риск развития рака почки; врач может порекомендовать более частые обследования;

научитесь распознавать симптомы: наиболее распространенные симптомы – кровь в моче, боль в боках, потеря веса, анемия, уплотнения в спине или боках; при обнаружении вышеперечисленных симптомов врач порекомендует пройти обследование.

Чем раньше будет диагностирован рак почки, тем лучше будет исход. Раннее развитие рака почки обычно не сопровождается симптомами. Поэтому зачастую отсутствуют скрининговые тесты на предмет обнаружения рака почек у людей, не относящихся к группе высокого риска. Опухоли почек часто обнаруживаются случайно, во время проведения обычных тестов на другие заболевания. Большинство случаев почечно-клеточной карциномы обнаруживаются до того, как рак метастазирует в другие органы.